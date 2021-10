Samsung rimuove le pubblicità da alcune sue applicazioni stock

Come confermato ufficialmente, Samsung si è adoperata al fine di rimuovere le pubblicità presenti in alcune sue applicazioni proprietarie presenti nei device.

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto delle pubblicità presenti su alcune app di Samsung, che nonostante vengano incluse nei telefoni della compagnia, e risultino quindi un plus per gli utenti, si trovano a generare ricavi per l’azienda a discapito dell’esperienza di utilizzo. Il colosso ha da tempo confermato che avrebbe rimosso ogni tipo di pubblicità per le sue app di default, fra cui ad esempio Samsung Weather, Samsung Pay e Samsung Themes, e finalmente il momento è arrivato.

A partire da ottobre, come riportano le pagine di GizChina, la compagnia ha rimosso diversi banner dalle sue applicazioni stock presenti nei telefoni. Vi riportiamo qui di seguito la dichiarazione del colosso in merito alla situazione:

Abbiamo deciso di fermare le pubblicità sulle nostre app proprietarie, fra cui Weather, Pay e Themes. L’update verrà rilasciato più tardi quest’anno, la nostra priorità è quella di fornire ai consumatori esperienze mobile innovative basate sui loro bisogni e desideri. Valutiamo il feedback degli utenti e continuiamo a lavorare duramente per fornire loro il meglio con i nostri prodotti e servizi Galaxy.

Finalmente, sembra che le lamentele legate alle pubblicità avranno modo di placarsi, anche se per il momento sembra che non sia ancora sparito ogni tipo di annuncio, e che di conseguenza il colosso continuerà per il momento a mantenerne alcune, aggiornando forse di nuovo la situazione entro la fine dell’anno.

Per quel che riguarda le novità della compagnia, sembra che il colosso sudcoreano ci aggiornerà presto parlando dei suoi prossimi telefoni Galaxy, almeno stando all’enorme quantità di leak che ha anticipato possibili informazioni in merito ai Samsung Galaxy S22. Abbiamo approfondito di recente la questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link, in cui abbiamo parlato dei render delle cover e del presunto design del device.