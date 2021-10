Netlfix: da oggi abbonamenti più cari anche in Italia

Netflix aumenta il costo dell'abbonamento anche in Italia. I nuovi prezzi degli abbonamenti Standard e Premium scattano a partire da oggi.

02—Ott—2021 / 11:02 AM

Scattano a partire da oggi i nuovi, più alti, prezzi di Netflix anche in Italia. A cambiare è il costo degli abbonamenti Standard e Premium. Resta invariata la soluzione Base, quella da 7,99 euro. I nuovi prezzi sono in vigore da oggi per tutti i nuovi abbonati, mentre gli altri utenti che hanno già un abbonamento attivo riceveranno a partire dal 9 ottobre una email con le informazioni sulle nuove offerte.

I nuovi prezzi di Netflix in Italia:

Netflix Standard passa da 11,99 euro a 12,99 euro al mese

passa da 11,99 euro a 12,99 euro al mese Netflix Premium passa da 15,99 euro a 17,99 euro al mese

Rispettivamente un aumento di 1 e 2 euro. «Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati», spiega la piattaforma. «Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze».

Nel frattempo, in Corea il successo di Squid Game diventa un caso nazionale. La serie ha contribuito alla saturazione delle infrastrutture di rete del Paese, SK Broadband ha fatto causa al colosso dello streaming.