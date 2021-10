L’IA di Google che riesce a prevedere quando pioverà

Un’intelligenza artificiale di Google è in grado di prevedere le piogge imminenti. L’azienda l’ha sviluppata in collaborazione con un team di ricercatori del Servizio Meteorologico del Regno Unito. Il modello è in grado di prevedere le piogge con un anticipo di circa due ore rispetto all’evento. Nonostante possa sembrare controintuitivo, sono proprio queste le previsioni più difficili.

Paradossalmente, spesso le previsioni a corto raggio, quelle che vengono chiamate nowcasting, sono spesso molto complicate per i ricercatori. I modelli attualmente usati dai meteorologi sono efficaci nel prevedere i fenomeni meteo su ampi orizzonti temporali, con un anticipo che va dalle sei ore alle due settimane. Prevedere quando pioverà nel corso della giornata è molto più complicato.

Con il nowcasting, tentiamo di prendere gli elementi osservabili in questo momento e utilizzarli per predire come cambierà il tempo nell’arco dei prossimi minuti o delle prossime ore. Il Machine learning ci può aiutare a creare uno strumento che compia questa operazione molto rapidamente

ha spiegato Peter Dueben, ricercatore a capo del laboratorio sulle IA dell’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

L’IA di DeepMind, la divisione di Google che si occupa di intelligenze artificiali avanzate, non è l’unico strumento creato negli ultimi anni per assolvere questa funzione. Tuttavia, è in assoluto l’IA più accurata attualmente in funzione. A dirlo è stato un comitato composto da oltre 50 diversi esperti del MET, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito.