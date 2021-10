Google Plex: il progetto della banca sembra ormai cancellato

Sembra che la banca Google Plex sia ormai stata cancellata da parte del colosso, in favore di ulteriori progetti, come riportano le pagine del Wall Street Journal.

Si parlava da tempo della possibilità che Google Pay avrebbe ospitato una vera e propria banca, la quale puntava a prendere il nome di Plex, ma il tutto è stato purtroppo cancellato, come conferma un report del Wall Street Journal. Ormai era noto da quasi 2 anni che Google stava collaborando con diverse agenzie al fine di gestire al meglio le valute dei clienti in un sistema basato sulla semplicità e l’immediatezza, che stando a quel che sappiamo puntava a essere completamente gratis e senza commissioni.

Sembra che almeno per il momento Plex non sarà però realtà, e che gli utenti che puntavano a sfruttare al massimo Google Pay dovranno quindi mettere una pietra sopra al tutto. Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, Bill Ready (President di Commercio, Pagamenti e Next Billion Users di Google) era preoccupato del fatto che l’arrivo di Plex avrebbe potuto creare problemi con altre banche, visto che si sarebbe trattata per certi versi di una competizione con chi è già nel settore da prima del colosso.

Una spokeperson ha confermato che la compagnia lavorerà all’abilitazione digitale per le banche e ulteriori provider finanziali piuttosto che diventare uno di questi, ma al momento tutte le dichiarazioni in merito alla presunta esistenza e cancellazione di Plex non sono ancora state confermate dall’azienda. Sembra che Citigroup avesse all’effettivo oltre 400.000 persone in lista d’attesa per Plex, con nuove iscrizioni ogni settimana, circa 10.000, e che quindi il progetto fosse particolarmente atteso da molti utenti.

Per il momento, come detto Google non ha neanche confermato la cosa, e non sappiamo se una dichiarazione ufficiale arriverà in futuro al fine di fare chiarezza, ma per il momento restiamo in attesa di scoprire i piani sostituitivi del progetto Plex a cui la compagnia lavorerà nel corso dei prossimi mesi.