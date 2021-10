Elvira torna in un video di Netflix che promuove film horror ed il thriller

Netflix ha collaborato in un video con la presentatrice horror Elvira, proponendo nel filmato proprio l'interprete Cassandra Peterson nei panni del character.

Elvira è un personaggio iconico per gli Stati Uniti, e non solo: parliamo del character interpretato dall’attrice Cassandra Peterson che è tornato in un video di Netflix che promuove visioni di film horror e thriller. Si tratta anche di un omaggio considerando i quarant’anni dalla nascita di Elvira.

Ogni domenica di ottobre, proprio in occasione del periodo di Halloween, Elvira consiglierà dei film horror da vedere. Ecco il video di Netflix con protagonista Elvira.

Il personaggio di Elvira è anche conosciuto come Mistress of the Dark, ed ha fatto tra gli anni Settanta e Novanta da presentatrice di una rubrica di film horror alla televisione KHJ di Los Angeles. La forza del personaggio, oltre all’aspetto da vamp, è sempre stata una certa dose d’ironia.

L’omaggio di Netflix ad Elvira arriva dopo che quest’anno è stata pubblicata anche l’autobiografia dell’attrice Cassandra Peterson, che ha raccontato il suo percorso di vita, e tutto ciò che ha contornato i suoi trascorsi con il personaggio di Elvira.

Il character è stato anche protagonista di alcuni film, come Una strega chiamata Elvira e La casa stregata di Elvira.

Cassandra Peterson ha lavorato negli anni anche con registi del calibro di Federico Fellini, che le diede una parte nel film Roma del 1972. Successivamente, dopo essere tornata negli Stati Uniti, si iscrisse nella compagnia di recitazione di Los Angeles chiamata The Groundlings, dove creò il personaggio di Elvira.