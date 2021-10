Twitch aggiunge in prova un sistema per sponsorizzare i canali

Grazie al nuovo sistema di boost dei canali, ancora disponibile per alcuni utenti in prova, risulta possibile sponsorizzare i propri contenuti su Twitch.

Twitch ha da poco annunciato un nuovo sistema di sponsorizzazione per gli streamer, il quale permette a questi di pagare somme di denaro al fine di migliorare la propria visibilità sulla piattaforma, particolarmente nota per la competizione fra i molti creatori di contenuti. Il tutto è attualmente disponibile solamente per pochi account, e la maggior parte degli utenti non hanno ancora modo di provare la funzionalità, che somiglia in realtà a quanto visto in molti altri ambiti.

Nello specifico, si tratta della possibilità di acquistare visibilità con somme monetarie, anche piccole, le quali vengono automaticamente convertite in pubblicità per alcuni creatori di contenuti. Grazie al nuovo sistema, Twitch permette agli streamer di pagare quanto vogliono, e avvisa subito del numero preciso di spettatori che verrà raggiunto grazie al sistema. Ovviamente, c’è da specificare che alcuni non si trovano a favore dell’aggiunta, anche per via di un dettaglio alquanto spinoso.

Ovviamente, nonostante le somme di denaro elargite al fine di ottenere visibilità, Twitch non ha modo di obbligare gli utenti a iscriversi e a seguire alcuni canali, e di conseguenza la piattaforma ha solamente modo di fornire maggiore visibilità per i contenuti. Il boost non è altro che una raccomandazione ai viewer della piattaforma, ma è impossibile prevedere quale sarà il numero di spettatori che entrerà effettivamente in una live apparsa grazie al sistema di sponsorizzazione, e questo potrebbe quindi portare risultati quasi nulli anche in seguito a dei pagamenti corposi.

Se da un lato si tratta di una nuova opportunità per i creatori di contenuti, specialmente per quel che concerne gli streamer più piccoli che hanno intenzione di investire sul progetto, dall’altro il tutto potrebbe risultare piuttosto dannoso se non correttamente funzionante, e non è ancora chiaro in che modo Twitch riuscirà a suggerire i canali sponsorizzati.