Ron – Un amico fuori programma: nuovo trailer ed evento speciale ad Alice nella città

Ron – Un Amico Fuori Programma verrà presentato come evento speciale in anteprima ad Alice nella Città il prossimo 15 ottobre. La nuova avventura d’animazione, targata 20th Century Studios e Locksmith Animation, arriverà il 21 ottobre nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia.

Per l’occasione sul red carpet sfilerà il cast di voci italiane: l’autore, attore, comico, musicista, cantante, conduttore televisivo, radiofonico e fumettista Lillo che presta la propria voce a Ron; l’attore Miguel Gobbo Diaz doppiatore di Marc; i creators DinsiemE (Erick e Dominick) che danno la voce rispettivamente a B-Bot di Ava (Erick) e B-Bot Invincibile e B-Bot di Alice (Dominick).

Lillo Petrolo in arte Lillo, frequenta la tv, il cinema e il doppiaggio, passando dai fumetti, dalla radio e dal teatro, suona e canta principalmente rock. E molto spesso, oltre che interprete, è anche autore di testi e sceneggiature. Ha ricevuto diversi premi, e tra i più importanti, il Premio Speciale Nino Manfredi ai Nastri d’Argento 2015 per la Commedia, il Premio Speciale Nastri d’Argento come attore non protagonista per il film “La Grande Bellezza”, il Premio Flaiano ed il Premio della Satira per la Radio con la trasmissione “610 – SEIUNOZERO” (in onda dal 2003 sull’emittente nazionale RAI RADIO2), il Premio Flaiano per il ruolo di protagonista per il Musical, nella versione italiana di “School of Rock” di A. Lloyd Webber. Reduce dal successo di “LOL – Chi ride è fuori”, sta per iniziare le riprese del suo secondo film, di cui è anche coautore.

Miguel Gobbo Diaz è un giovane attore italiano che ha debuttato nel 2012 nella serie “Il Commissario Rex”. Da allora ha recitato in diversi spettacoli teatrali ed è stato protagonista di cortometraggi e pellicole cinematografiche come “La grande rabbia”. Dal 2018 è fra i personaggi principali della serie TV “Nero a metà”.

Il cast di voci italiane vede la partecipazione straordinaria dei DinsiemE, giovane coppia formata da Erick e Dominick, creators amatissimi dai più giovani che in poco tempo hanno raggiunto oltre 2 milioni di seguaci sui social grazie ai loro video esilaranti e le loro avventure irresistibili.

Ron – Un Amico Fuori Programma è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie, e di Ron, il suo nuovo dispositivo tecnologico che cammina, parla, si connette e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

