Rick and Morty: un corto di Halloween in uscita il 17 ottobre

Cartoon Network manderà in onda il 17 ottobre negli Stati Uniti un corto speciale di Halloween della popolare serie animata Rick and Morty.

Anche Rick and Morty aiuteranno gli appassionati a celebrare Halloween, con un corto speciale in uscita il 17 ottobre su Cartoon Network negli Stati Uniti nella giornata in cui si svolgerà il DC Fandome. Proprio la programmazione della rete ha rivelato su Twitter il titolo dell’episodio che andrà in onda dopo due lungometraggi animati di Batman.

Il corto di Halloween di Rick and Morty uscirà il 17 ottobre su Cartoon Network dopo Batman Ninja e Batman: Under the Red Hood. Il titolo dello speciale sarà The Great Yokai Battle of Akihabara. Secondo la descrizione l’episodio vedrà Rick che cerca di costruire un tostapane speciale, ma le cose prenderanno una piega particolare quando assieme a Morty dovranno spostarsi verso Akihabara per recuperare dei pezzi.

Negli Stati Uniti è già stata trasmessa la quinta stagione di Rick and Morty, e tramite Adult Swim sono stati mandati in onda dieci episodi, con il finale della durata di ben un’ora. Adult Swim ha ordinato complessivamente settanta episodi dopo il rinnovo della serie nel 2018.

In Italia le prime quattro stagioni di Rick and Morty si possono vedere sulla piattaforma streaming Netflix. Ricordiamo che la serie animata è nata come parodia di Ritorno al Futuro.