Messenger e Instagram: disponibili le chat di gruppo fra le applicazioni

Instagram e Messenger si sono fusi ancora, il che porta avanti il processo della compagnia iniziato lo scorso anno, che non mira ovviamente a un’unificazione totale, ma a un arrivo di alcune feature condivise. A partire dagli scorsi mesi, le piattaforme di Facebook hanno iniziato a comunicare fra loro, almeno per quel che concerne alcune specifiche feature, e questa volta la compagnia ha deciso di includere un collegamento per quel che concerne le chat di gruppo. Grazie alla novità, risulta possibile iniziare una conversazione sia con i contatti di Messenger che con quelli di Instagram.

Inoltre, come riportano le pagine di Engadget, si può anche avviare dei sondaggi (tipici di Messenger) sia con i messaggi privati di Instagram, sia nelle chat di gruppo fra entrambe le piattaforma. Ovviamente parliamo in questo caso di un semplice dettaglio, ma c’è da dire che il tutto punta a rendere ancora più immediata la comunicazione, visto che entrambi i social network possono ora permettere il collegamento fra gli utenti con maggiore facilità.

Parlando delle altre novità introdotte per le app, la feature di Messenger che prende il nome di Watch Together è stata migliorata. Questa permette di iniziare una chiamata vocale e condividere il contenuto che si vuole ammirare, semplicemente scegliendo l’apposito pulsante di condivisione, ma il tutto è ora disponibile anche per i filmati presenti sulla piattaforma di Instagram, fra cui la TV e i noti Reels.

C’è da dire che non ci sono ancora novità per quel che concerne la fusione fra le due piattaforme e WhatsApp, visto che l’app di messaggistica del colosso si presenta con degli standard alquanto più alti per via della crittografia end-to-end. Staremo a vedere se in futuro Facebook avrà modo di includere anche la suddetta app nei suoi piani di collegamento fra i vari social network.