Android Auto diventa utilizzabile nelle Tesla attraverso il browser

Uno sviluppatore è riuscito a far funzionare al meglio Android Auto all’interno delle Tesla. Parliamo ovviamente di una “sovrascrizione” dell’interfaccia di base, amata da moltissimi utenti e sfruttata per moltissime potenzialità, ma c’è da dire che la possibilità di cambiarla non è stata fino a oggi disponibile. Il tutto avviene grazie al browser delle macchine, e a una semplice app sul Google Play Store, che prende il nome di “TeslAA – Android Auto over Tesla Browser“, e rende i sistemi molto più versatili.

Il tutto è accessibile in pochi passi, visto che serve solamente acquistare l’applicazione per 6,50$ e utilizzarla, connettendo il proprio telefono alla macchina attraverso il bluetooth e tenendo il Wi-Fi attivo tramite hotspot. Successivamente, serve solamente recarsi sul sito androidwheels.com direttamente dalla macchina. Grazie a ciò, gli utenti possono utilizzare app come Google Maps o Waze dal display delle auto, o meglio dal browser, con solamente la procedura appena descritta, che rende il sistema realizzato dal colosso più accessibile.

Stando ai primi report, sembra che il tutto funzioni abbastanza bene, e risulti quindi possibile utilizzare il sistema con discreti risultati, senza che ci siano molti bug a interferire durante le sessioni di guida. Tuttavia, c’è da dire che l’applicazione è ancora in beta, e le pagine di Electrek hanno infatti riportato alcuni dei problemi che potrebbero capitare quando si procede all’utilizzo. Questi avranno tuttavia modo di essere sistemati nel corso delle prossime settimane, quando la compatibilità verrà rafforzata ancora maggiormente da parte dello sviluppatore.

Ovviamente, si tratta di una scelta che gli utenti che utilizzano con successo e apprezzano la piattaforma di Tesla possono tranquillamente ignorare, visto che questa mira nello specifico a coloro che preferiscono le funzionalità di Android Auto, sistema in realtà più aperto rispetto a quello delle Tesla.