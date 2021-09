Venom: La Furia di Carnage – Ecco il clamoroso spoiler nella scena post-credits

C’è attesa per l’uscita di Venom: La Furia di Carnage, che arriverà in Italia il 14 ottobre, ma, nel frattempo, è già trapelata online su Youtube la scena post-credits che rivela un clamoroso risvolto.

SPOILER ALERT

Se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite e non guardate il video e le immagini qui sotto!

SPOILER ALERT

Questo è il video trapelato online.

E queste sono le immagini estratte dal video che mostrano la scena post-credits di Venom: La Furia di Carnage che rivela un’apparizione tanto attesa quanto clamorosa.

SPOILER ALERT

Proprio così, la tanto attesa apparizione di Spider-Man (quello di Tom Holland) in un film di Venom si concretizza con il secondo capitolo del lungometraggio, e ciò fa presagire che Venom potrebbe apparire anche in Spider-Man: No Way Home.

Di recente lo stesso regista Andy Serkis aveva parlato del possibile incontro, dichiarando:

Volete sapere se Spider-Man e Venom s’incontreranno? No, non succederà mai. Scherzo, certo che accadrà. Dipende da quando si vorrà vedere questa cosa, ed anche quanto è desiderata. Se le persone vogliono più storie di Venom, catapultare subito Spider-Man dentro vorrebbe dire togliere dei nemici interessanti ai lungometraggio del simbionte. Perciò affrettare le cose vorrebbe dire chiudere alcune porte.

Ed invece Spider-Man e Venom si sono incontrati, e questo lascia immaginare tanti risvolti per i prossimi lungometraggi dello spiderverso.