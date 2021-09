Venom: La Furia di Carnage: due nuovi spot e un dietro le quinte dal primo film

Manca appena un giorno all’arrivo nelle sale americane di Venom: La Furia di Carnage (in Italia dovremo attendere il 14 ottobre) e naturalmente la promozione è alle stelle: vi presentiamo due nuovi spot, uno italiano con un curioso “effetto fumetto” del font delle citazioni di Carnage a schermo e l’altro, più sostanzioso, dal titolo Last One Standing.

In più, un video dietro le quinte col buffo video originale del combattimento finale, che senza la computer grafica aggiuntiva suona… be’, decisamente meno minaccioso.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom.

Nel cast della pellicola diretta da Andy Serkis e in arrivo nel nostro paese il 14 ottobre anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.

Questa la sinossi ufficiale italiana:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi.

