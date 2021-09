Venom: La Furia di Carnage – Ecco la canzone del film con Eminem

Mentre nel primo Venom il popolare Eminem era presente con una canzone tutta sua, in Venom: La Furia di Carnage il rapper fa un featuring assieme ad altri artisti nel brano intitolato Last One Standing. Il pezzo è stato da poco reso disponibile online.

Qui sotto trovate Last One Standing, tratto da Venom: La Furia di Carnage, con il featuring di Eminem.

Il brando pubblicato da Universal Music Group vede presenti Skylar Grey, Polo G, Mozzy e lo stesso Eminem. Il film Venom – La Furia di Carnage arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 14 ottobre.

Nel frattempo i critici americani si sono già espressi sul nuovo film dedicato a Venom, che è stato definito come un sequel divertente e pieno d’azione, con Tom Hardy in formissima nella parte di Eddie Brock e nel suo rapporto con il simbionte, e con un grande Woody Harrelson. Certo è che il tipo d’impronta del film sembra essere identico al primo Venom, perciò chi non ha apprezzato il primo lungometraggio non apprezzerà neanche il sequel.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom.