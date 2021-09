Venom: La Furia di Carnage – Le prime reazioni definiscono il film divertente e pieno d’azione

I critici americani hanno potuto già vedere Venom: La Furia di Carnage, e, dalle prime reazioni, sembra che si tratti di un film divertente e pieno d’azione, in linea con il primo lungometraggio dedicato. Non sono state risparmiate alcune critiche, ma di base i giornalisti americani sembrano aver apprezzato Venom: La Furia di Carnage.

Secondo Molly Freeman di ScreenRant.com il film:

Presenta alcuni momenti d’intrattenimento e piacevoli, in particolare tra Eddie e Venom che funzionano, mentre le cose si perdono un po’ con Carnage. Ci sono troppe idee ed il film tende a barcamenarsi nel caos per arrivare fino alla fine.

Germain Lussier, che scrive per Gizmodo e Slashfilm, ha espresso un giudizio molto chiaro:

Se vi è piaciuto il primo film vi piacerà anche questo. Si tratta di una versione più grande e frenetica rispetto al primo film, che mi è piaciuto ed ho dimenticato subito.

Mike Ryan ha invece esaltato le dinamiche tra Eddie e Venom, affermando che “si tratta di un film così ridicolo, che non riesco a descrivere quanto mi abbia intrattenuto”.

Matt Neglia di Next Best Picture ha fatto notare come:

Andy Serkis cerca di tenere alto lo humor e l’azione anche se non riesce a farli arrivare sempre. Tom Hardy e la sua performance da folle riesce a farsi notare, mentre Woody Harrelson fa assaporare il lato sadico del suo personaggio.

Infine, sia Erik Davis che Dan Casey hanno elogiato la performance di Tom Hardy, dando come riferimento importante la scena post-credits, giudicata “imperdibile”.

Ricordiamo che Venom: La Furia di Carnage arriverà nelle sale cinematografiche il 14 ottobre.