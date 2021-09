L’iPhone 14 Mini non si farà: ormai è quasi ufficiale, ma sarà sostituito da un nuovo smartphone da 6,7″

Secondo Mark Gurman non ci sarà un iPhone 14 Mini. La linea compatta non ha convinto i consumatori. Nel 2022 raddoppieranno gli iPhone da 6,7 pollici?

Come è noto, la linea iPhone Mini non è andata granché bene. A solo due anni dal debutto Apple potrebbe mandarla in pensione definitivamente. Detto in altre parole: non verrà prodotto un iPhone 14 Mini. In compenso, Apple potrebbe occupare il vuoto lasciato dallo smartphone da 5,4 pollici con un altro device. A dirlo è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

Gurman sostiene – citando fonti interne all’azienda – che con la prossima generazione Apple intenda cambiare in modo significativo l’attuale design degli iPhone. In totale saranno 4, come la line-up dell’iPhone 13. Molto probabilmente troveremo due iPhone da 6,1 pollici affiancati da altri due iPhone da 6,7 pollici. Apple potrebbe offrire una versione del suo iPhone base con schermo più ampio.

La futura line-up potrebbe assomigliare a qualcosa del genere, scrive Gurman:

iPhone 14: 6.1″

iPhone 14 Max: 6.7″

iPhone 14 Pro: 6.1″

iPhone 14 Pro Max: 6.7″

Vale la pena di precisare che siamo ancora in una fase estremamente embrionale della progettazione dei prossimi smartphone di Apple. Al di là di quelle che sono le discussioni attualmente in corso all’interno dell’azienda di Cupertino, nei prossimi mesi Apple potrebbe comunque decidere di stravolgere completamente la sua strategia.

I nuovi iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max sono stati presentati solamente lo scorso 14 settembre.