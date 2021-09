Il Gladiatore 2: Ridley Scott inizierà a girarlo dopo il film su Napoleone

Ridley Scott sta realizzando film importanti uno dopo l’altro: dopo The Last Duel arriverà al cinema House of Gucci, e dopo il regista sarà pronto a girare il lungometraggio su Napoleone, e dopo quello Scott ha rivelato che si dedicherà a Il Gladiatore 2.

Il popolare regista lo ha rivelato parlando a Empire. Ecco le sue parole:

Ho appena finito di scrivere Il Gladiatore 2, e quando avrò finito con il film su Napoleone potrò dedicarmi a quello.

I prossimi anni di Ridley Scott si preannunciano entusiasmanti. Per quanto riguarda il film su Napoleone il protagonista sarà Joaquin Phoenix, che arriva dal grande successo riscosso dal lungometraggio Joker.

Mentre per quanto riguarda il sequel de Il Gladiatore i primi a parlarne sono stati la produttrice Laurie MacDonald ed il produttore Walter F. Parkes, che hanno rivelato quando sarà ambientato. Ecco le loro parole: