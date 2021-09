Google Maps segnalerà la presenza di incendi

La nuova feature di Google Maps punta a rendere il sistema in grado di far visualizzare velocemente agli utenti alcune novità davvero importanti. Si parla nello specifico della presenza di fuochi, con anche diversi dettagli in merito a questi, ma non manca il supporto alle location che non hanno un indirizzo e alla vegetazione. L’obiettivo, come dichiarato dalla compagnia e riportato sulle pagine di The Verge, è quello di rendere la community più sicura, sostenibile e pronta a farsi trovare.

Già a partire da questa settimana arriverà un layer di Maps in grado di essere aggiornato con lo scoppio degli incendi in tutto il mondo, con dettagli necessari per le evacuazioni. Grazie al sistema, risulterà possibile capire le reali entità dei fuochi, come anche fino a dove questi sono arrivati, con dati precisi nel caso in cui gli utenti e le autorità locali decidano di informarsi. Come spiegato, non si tratterà di veri e propri update in tempo reale, visto che questi dovrebbero avvenire ogni ora con i dati ottenuti dai satelliti.

C’è da dire che per il momento risulterà essere connessi a internet per ottenere le informazioni degli incendi, il che potrebbe diventare un problema per le zone non coperte, o per quelle in cui delle antenne sono andate distrutte in seguito all’aumentare dell’entità dei fuochi. Si è parlato anche di un sistema che fornirà informazioni in merito alla fauna in più di 100 città nel 2022, fra cui ad esempio la densità degli alberi, grazie ovviamente all’applicazione di Google Maps.

L’ultima novità riguarda le location che non hanno un indirizzo, e risultano ovviamente più difficili da trovare, specialmente per ambulanze e servizi di emergenza che hanno necessità di recarsi sul posto. Attraverso la nuova feature già disponibile, risulta possibile sfruttare l’applicazione Adress Maker per fornire dettagli sul posto grazie a un codice da 6 caratteri dedicato.