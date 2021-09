Genesis GV60: Samsung permetterà di usare i telefoni come chiavi

Entro la fine dell'anno, per il momento solamente in Corea del Sud, Genesis GV60 potrà essere utilizzata sfruttando i dispositivi Samsung come chiave.

Samsung ha annunciato una novità davvero interessante per i suoi dispositivi Galaxy, i quali con molta facilità avranno modo di diventare delle vere e proprie chiavi della macchina. Si parla sia della possibilità di aprire i veicoli, sia di farli partire, semplicemente utilizzando i dispositivi in questione, evitando quindi che ci si trovi a dimenticarsi le chiavi e a non poter guidare, con il tutto che parte dall’appena presentato. Ciò avviene grazie alla tecnologia Ultra Wide Band, che permette di aprire, chiudere e avviare i motori.

Il tutto arriverà in Corea del Sud entro la fine dell’anno, e la chiave digitale risulterà compatibile per il momento con i Samsung Galaxy S21, S21 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2 e Z Fold 3, e solamente per l’appena presentata Genesis GV60.

Parliamo di una comunicazione wireless che utilizza le frequenze radio, proprio in maniera simile a quanto avviene per Bluetooth e Wi-Fi. Come spiegato sulle pagine di PhoneArena, Ultra Wide Band (o UWB) sfrutta però frequenze molto più alte, che quindi risultano più accurate e permettono agli smartphone di interagire in maniera precisa con solamente alcuni dispositivi circostanti.

La chiave digitale potrà addirittura essere personalizzata con delle impostazioni attraverso gli smartphone. Risulterà possibile fra le altre cose inviarla a un amico, impostando il tempo di funzionamento, per permettergli ad esempio di utilizzare il mezzo in assenza del proprietario in vacanza, o per un’emergenza.

Entrando in macchina attraverso la chiave si potrà regolare il mezzo con le proprie impostazioni, sistemando ad esempio i sedili in base a diverse preferenze nel caso in cui ci siano più guidatori. Staremo a vedere quali altri dispositivi verranno resi compatibili in futuro, sia per quel che concerne i telefoni della compagnia sudcoreana, sia per le macchine che potranno sfruttare la funzionalità in questione.