WhatsApp: avvistate le nuove opzioni per la privacy anche su Android

Come riportato da WABetaInfo, le nuove impostazioni per la privacy di cui si era parlato tempo a dietro per sistemi iOS sono state avvistate anche per Android.

È passata solamente qualche settimana da quando le pagine di WABetaInfo hanno parlato in anteprima di un’interessante novità di WhatsApp per quel che concerne le impostazioni della privacy, e nello specifico la personalizzazione di queste. Com’è infatti ormai noto da tempo, abbiamo anche approfondito la questione nel nostro articolo dedicato, sono in arrivo ulteriori opzioni per la scelta di ciò che risulterà visibile dagli altri contatti e di ciò che resterà privato.

Il tutto era stato confermato per iOS, almeno stando a quanto emerso dalla beta, e anche se Facebook non ha ancora avuto modo di fare chiarezza sulla questione, e non sappiamo quindi quando e dove ciò verrà reso disponibile, un nuovo report di WABetaInfo ha parlato ufficialmente della versione per Android del tutto. La novità è stata scoperta nell’aggiornamento 2.21.20.10 della beta, e questa permette come per la precedente (dedicata ad iOS) di creare delle eccezioni per quel che concerne i profili che possono vedere le proprie info, la foto profilo e l’ultimo accesso.

Grazie alla feature, anche nel caso in cui non si voglia decidere di condividere le proprie informazioni con tutti, è possibile scegliere alcuni determinati campi che non si desidera mostrare pubblicamente, e in questo modo ottenere un risultato personalizzato davvero diverso rispetto alla situazione attuale. Per procedere con un’operazione simile infatti, al momento l’app costringe a escludere tutti i contatti dalla visione di alcune informazioni.

Staremo a vedere quando la novità potrà finalmente arrivare su tutti i dispositivi che sfruttano l’app di messaggistica targata Facebook, sperando tra l’altro che non ci voglia molto tempo prima di poter mettere mano su quanto anticipato. Ovviamente, considerando che il tutto è stato ancora mostrato in beta, dei dettagli potrebbero cambiare nel momento in cui la compagnia deciderà di rilasciare la novità.