WhatsApp: delle feature per la privacy cambieranno presto?

Non mancano in queste ore succulente novità per quel che concerne l’ecosistema di WhatsApp, e sembra che Facebook voglia questa cambiare una feature davvero importante disponibile sia su iOS che su Android, come riportato da WABetaInfo. Pare che il tutto sia già in fase di test, considerando anche che i primi screenshot sono già emersi, e di conseguenza è possibile aspettarci delle novità piuttosto vicine se si pensa a quando il cambiamento verrà introdotto per tutti gli utenti.

Diversi anni fa, WhatsApp ha aggiunto le importazioni della privacy per le info sui profili, le foto e l’ultimo accesso, grazie alle quali è possibile permettere a chiunque di vedere i dati in questione quando si reca sul proprio profilo all’interno della piattaforma. Vengono fornite un totale di 3 opzioni per la gestione, visto che i dati possono essere mostrati a tutti, ai propri contatti, o a nessuno, e per via di ciò era impossibile bloccare l’impostazione solo per alcuni, e risultava invece necessario rendere il tutto completamente non visualizzabile.

Tuttavia, grazie al nuovo aggiornamento, pare sarà possibile escludere determinate persone quando si vanno a variare le impostazioni della privacy, il che permetterà quindi di fermare la visione di alcuni contatti, bloccando la loro possibilità di visualizzare le informazioni tuttavia pubbliche per tutti. Come avviene normalmente anche oggi, limitando le impostazioni per alcuni non sarebbe possibile vedere i loro dati al contempo, il che risulta tuttavia normale, ed è un dettaglio a cui gli utenti si sono già generalmente abituati.

Staremo a vedere quando la novità giungerà finalmente sui sistemi dei fan, considerando che nel caso in cui l’il debutto sull’applicazione venisse finalmente confermato, si tratterebbe di una novità particolarmente apprezzabile per moltissimi membri della community, costretti a fermare del tutto le proprie impostazioni al fine di escludere solo determinati contatti.