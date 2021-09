Star Wars: ecco la action figure di George Lucas in versione Stormtrooper

George Lucas è il padre della saga di Star Wars, e per omaggiarlo Hasbro ha pensato bene di realizzare un action figure con protagonista lo stesso Lucas in versione Stormtrooper. Si tratta di un pezzo in vendita da oggi 29 settembre, e che sarà messo a disposizione degli appassionati su Amazon.

Ecco le immagini della action figure di George Lucas in versione Stormtrooper di Star Wars. Si tratta di un pezzo che fa parte della collezione Black Series, che celebra i 50 anni della Lucasfilm. L’action figure è alta 15 centimetri, ed è dotata anche di un elmetto removibile e di un blaster.

Delle iniziative simili erano già state fatte nel 2002 e nel 2006, ed ora di quelle action figure si trovano solo dei pezzi venduti da privati a cifre piuttosto alte. Perciò questa può essere l’occasione di acquistare un pezzo davvero suggestivo per gli appassionati di Star Wars che amano collezionare action figure dedicate alla saga.

Qualche tempo fa lo stesso Lucas ha raccontato i motivi della sua separazione dal franchise. Ecco le parole del regista e produttore:

Stavo per iniziare a lavorare sulla seconda trilogia, avevo già parlato con gli attori e mi stavo preparando, ma stavo anche per avere una figlia. Ci sono voluti dieci anni per realizzare la seconda trilogia, dal 1995 al 2005. E nel 2012 avevo 69 anni, così mi sono chiesto se avrei voluto fare questa cosa per il resto della mia vita, così decisi che volevo crescere mia figlia e godermi la vita per un po’. Avrei anche potuto non vendere la Lucasfilm e dare ad altri l’incarico di guidare le produzioni, ma non sarebbe stato un ritiro.