Squid Game: il video ufficiale del making of della serie Netflix

La serie Netflix più chiacchierata del momento si svela in un video dietro le quinte in cui la produzione ci svela i segreti di Squid Game.

Come reinventare i giochi per bambini in una realtà violenta? È quello che hanno fatto i creatori di Squid Game, che in questo video ci raccontano i retroscena più interessanti sulla serie del momento.

Questa la sinossi ufficiale di Squid Game, disponibile su Netflix dal 17 settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?