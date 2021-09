Kevin Smith ha spiegato perché non dirigerà mai un film Marvel

Kevin Smith ha spiegato perché non dirigerà mai film della Marvel, nonostante sia riconosciuto come uno dei personaggi più nerd di Hollywood.

Kevin Smith è uno dei personaggi più nerd di Hollywood, perciò, in teoria, si potrebbe pensare che la regia di un film Marvel potrebbe rappresentare un sogno per uno come lui, ed invece di recente lo stesso Smith ha dichiarato che non dirigerà mai un film della Casa delle Idee, e ne ha spiegato anche il motivo.

Ecco le sue parole:

Ho parlato di robe sui fumetti dagli anni Novanta, dovrei perciò farli, ma prima di tutto non ne ho il talento. E questo perché bisognerebbe avere la capacità di essere improntati verso uno stile visivo che io non ho. Io non ho un talento visivo, io penso per parole, ed infatti i miei fumetti preferiti hanno più parole che immagini. E poi mi dà più soddisfazione creare delle storie mie. Adoro i film Marvel perché prendono le storie che amavo da ragazzino e le rendono tangibili sul grande schermo, ma io non ho questa capacità.

Kevin Smith però si è cimentato alcune volte con la regia di prodotti sui supereroi, e stiamo parlando del suo lavoro fatto sulle serie TV dedicate a The Flash e Supergirl, di cui ha diretto alcuni episodi.