Discord Nitro permette ora di cambiare avatar su ogni server

Discord ha da poco introdotto nel proprio palinsesto di novità un’interessante feature per coloro che sono abbonati a Nitro. Pur non trattandosi di una funzionalità rivoluzionaria, si tratta di una piacevole aggiunta che potrà far felici coloro che hanno sottoscritto un piano nel servizio del colosso della comunicazione. Nello specifico, la possibilità di cambiare nome è stata cambiata, e ora risulta possibile variare in maniera più ampia le proprie impostazioni all’interno dei server.

Accedendo all’apposita sezione risulta ora possibile cambiare sia il nome all’interno di un dato server che l’avatar, ed è quindi finalmente consentito l’utilizzo di diversi su vari canali, il che ha il fine magari di adattarsi a determinate regole di un dato gruppo o per esempio a diversi contesti. C’è da infatti da considerare che l’applicazione è così malleabile da risultare ottima per contesti che vanno dagli ambienti lavorativi a quelli di gioco. Fra le altre novità, come riportato sulle pagine di The Verge, si parla finalmente della possibilità di iniziare il lancio di eventi programmati.

Grazie alla funzionalità, gli altri utenti avranno il tempo di connettersi e condividere quanto sta avvenendo con ulteriori membri della community. Stando a ciò che è stato dichiarato dalla compagnia, sempre più comunità utilizzano i canali per mettersi in comunicazione con eventi dalle grosse dimensioni, e la novità non potrà che migliorare questi risultati nel corso dei mesi.

Sfruttando la funzionalità è possibile dar vita a eventi con un nome specifico e una data futura, inviare una notifica agli utenti che si iscrivono al momento dell’inizio, e creare inviti condivisibili. Come spiegato, il tutto arriverà con un limite massimo di 100 persone per ogni iniziativa, anche se non ci saranno restrizioni legate al tempo per quel che riguarda l’organizzazione.