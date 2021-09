Daniel Craig non vuole Hugh Jackman come nuovo James Bond

Uno dei rumor sul prossimo James Bond riguarda Hugh Jackman, il popolare interprete di Wolverine che, secondo alcune voci, sarebbe nella lista dei possibili successori di Daniel Craig, ma lo stesso Craig non è sembrato convinto della cosa.

Durante una recente intervista, dopo che gli è stata posta la domanda Daniel Craig ha detto sulla possibile scelta di Hugh Jackman come nuovo James Bond: “Dovrete passare sul mio cadavere”. Ovviamente si è trattata di una risposta ironica, ma lo stesso Jackman ha preso la palla al balzo per riproporre l’estratto. Ecco il video.

Well … that kills that rumor! Daniel, mate, you’ll always be @007 to me. #NoTimeToDie . I’m IN. @reallorraine pic.twitter.com/JEmdH5IjtT

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 27, 2021