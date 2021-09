Cry Macho – Ritorno a casa: trailer e poster italiani del nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood sta per tornare sul grande schermo con una nuova prova d’autore: Cry Macho – Ritorno a casa, di cui oggi possiamo ammirare il trailer italiano e il poster ufficiale. Il film, tratto da una sceneggiatura di Nick Schenk e N. Richard Nash, uscirà nelle sale italiane il 2 dicembre.

Eastwood, oltre che regista e produttore dell’opera, è anche protagonista del film, nel ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l’incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l’allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto.

Del film fanno parte anche Eduardo Minett nel ruolo del ragazzo, Rafo, Natalia Traven in quello di Marta e Dwight Yoakam che interpreta l’ex impiegato di Mike, Howard Polk. Il cast include inoltre Fernanda Urrejola nel ruolo di Leta e Horacio Garcia-Rojasin quello di Aurelio.

