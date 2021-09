“Astro di Amazon? È un disastro inaffidabile, pure piuttosto fragile per il suo costo”, dice chi ci ha lavorato

Nella giornata di ieri Amazon ha presentato Astro, il suo primo robottino domestico con funzioni di sorveglianza – e non solo. Secondo uno degli sviluppatori che ci ha lavorato il robot sarebbe un totale disastro. Eh sì che costa più di 1.000 dollari.

Se e quando necessario, Astro può entrare in modalità sentinella. Il robot è programmato per rintracciare eventuali intrusi all’interno dell’abitazione, ossia tutte le persone di cui non conosce il volto — la scansione dei proprietari della casa e degli ospiti più frequenti viene fatta durante l’inizializzazione del robot. Astro funziona in concerto con i servizi di Ring, la linea di device per la sorveglianza di Amazon – tra videocamere e citofoni smart.

Per il momento sarà venduto esclusivamente negli Stati Uniti d’America: si parte con un prezzo promozionale di 999 dollari, per poi sale a 1.200 dollari.

Il fatto che non sarà venduto in Italia forse non è un male. A giudicare dalle dichiarazioni di un dipendente di Amazon – che ha parlato con Motherboard sotto condizione di anonimato -, sarebbe saggio aspettare l’uscita della seconda generazione del robottino, dato che la prima lascerebbe molto a desiderare.

Astro è terribile e quasi sicuramente finirà per buttarsi giù da delle scale alla prima occasione. Nella migliore delle ipotesi, la funzione di rilevazione delle persone è inaffidabile. L’idea che possa diventare uno strumento di sorveglianza domestica è francamente ridicola. Il dispositivo è pure piuttosto fragile per essere un prodotto con un costo così assurdo. L’asta si è rotta su diversi prototipi, incastrandosi o nella posizione retratta o in quella estesa — rendendo peraltro impossibile la restituzione per ottenere una sostituzione o un rimborso

Yikes. Speriamo che la situazione non sia davvero così pessima come descritta da questa fonte.