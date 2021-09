Apple chiude le porte in faccia a Samsung: il loro OLED non è all’altezza

La trattativa tra Apple e Samsung Display è naufragata. Non saranno i coreani a fornire gli OLED dei prossimi iPad Air di nuova generazione.

Sembrava che l’accordo fosse già praticamente chiuso, ma a quanto pare così non era. Secondo nuove ricostruzioni, Apple avrebbe chiuso le trattative con Samsung Display per la fornitura dei pannelli OLED dei suoi nuovi prodotti, a partire dalla prossima generazione dell’iPad Air. I prodotti di prova di Samsung non si sarebbero dimostrati all’altezza delle alte aspettative di Apple.

A far scattare la bocciatura, ricostruisce The Elec, sarebbe la soluzione suggerita da Samsung, ossia un pannello a stack singolo: un solo strato di LED. È ovviamente una soluzione più economica rispetto ad un doppio stack — dalla sua ha i difetti di offrire una luminosità massima relativamente bassa e un ciclo vita non particolarmente esteso.

Vale la pena di ricordare che oggi Samsung Display fornisce già i pannelli OLED degli iPhone di ultima generazione. Ma una cosa sono gli smartphone – sottolinea giustamente The Elec -, che il consumatore medio cambia in media ogni tre anni, altra cosa sono i tablet, che il consumatore tende ad usare per un periodo di tempo molto più esteso. Il rischio di un burn-in, magari a distanza di diversi anni dallo scadere della garanzia, è piuttosto alto.

Nel frattempo Apple dovrà continuare la sua ricerca di un partner. Lecito aspettarsi l’apertura di un dialogo anche con LG Display, e non solo.