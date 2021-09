Animali Fantastici: I Segreti di Silente, anticipata all’8 aprile l’uscita nei cinema inglesi

Giusto una settimana fa arrivava la conferma del titolo ufficiale per Animali Fantastici: I Segreti di Silente, insieme a una nuova data d’uscita, che anticipava di tre mesi esatti l’uscita rispetto ai piani: dal 15 luglio al 15 aprile. Ora arriva la conferma di un’ulteriore settimana di anticipo: il film arriverà nelle sale di Irlanda e Regno Unito l’8 aprile 2022.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore will release in cinemas across the UK & Ireland on April 8, 2022 pic.twitter.com/flb7KqMHFH — Wizarding World (@wizardingworld) September 29, 2021

Warner Bros. non ha dato spiegazioni a questo ulteriore cambiamento: per l’Italia attualmente non cambia nulla, dato che è ufficialmente programmato per il mese di aprile, ma senza una data specifica.

Ne Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

