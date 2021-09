Windows 11: gli update saranno molto più leggeri

Come ha avuto modo di confermare Microsoft, Windows 11 porterà per gli utenti migliorie anche per quel che concerne l'arrivo di nuovi aggiornamenti.

Microsoft ha recentemente parlato degli aggiornamenti che miglioreranno le funzionalità di Windows 11 nel corso del tempo. Stando a quando dichiarato dal colosso di Redmond, ci troveremo in una situazione molto diversa rispetto a ciò che è avvenuto con Windows 10, visto che gli update dovrebbero risultare fino al 40% più leggeri, e addirittura riuscire a essere scaricati in background, senza che gli utenti notino quindi molte differenze.

Come spiegato, il nuovo OS avrà un singolo aggiornamento annuale dedicato a ulteriori funzionalità, che riuscirà a rispettare i nuovi requisiti dell’azienda grazie a miglioramenti e ottimizzazioni interne. Inoltre, Windows 11 si occuperà di fare una comparazione diretta fra i contenuti dell’update attualmente installati e i nuovi, avvisando del fatto che una nuova patch è disponibile e serve quindi procedere con l’installazione. In questo modo, solamente i contenuti necessari verranno scaricati, e per via di ciò il peso diminuirà sensibilmente.

C’è da specificare che i download avverranno in automatico quando gli utenti non usano il PC, grazie a una nuova intelligenza artificiale brevettata da parte dell’azienda che si occuperà di riuscire a capire il momento più opportuno in cui le macchine non vengono sfruttate. Sfruttando il machine learning, il processo avrà anche modo di migliorare nel tempo. Ovviamente, in seguito all’installazione resterà comunque necessario riavviare il sistema e aspettare che tutti i processi vengano completati.

Il tutto verrà anche esteso alle aziende che useranno una versione diversa di Windows 11, con le grandi imprese che potranno gestire i driver e gli update di sicurezza critici grazie al manager per la configurazione. Com’è noto, il sistema operativo verrà rilasciato da Microsoft nella giornata del 5 ottobre 2021, e possiamo aspettarci diverse importanti novità, all’infuori dei semplici miglioramenti che nel corso dei mesi avranno modo di rendere l’interazione con il sistema decisamente più semplice.