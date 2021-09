The Harder They Fall: nuovo trailer per il western Netflix con Idris Elba e Zazie Beetz

Lo scanzonato western diretto da Jeymes Samuel, The Harder They Fall, arriva su Netflix il 3 novembre: oggi arriva un nuovo, imperdibile trailer.

The Harder They Fall non è certamente “il solito film western”! Tra lo stile scanzonato e il grande cast, sono in molti ad attendere con una certa curiosità la pellicola di Jaymes Samuel in arrivo su Netflix il prossimo 3 novembre. Nel frattempo, possiamo gustarci il nuovo trailer ufficiale.

Ll film vede un ricco cast comprendente Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole e la partecipazione di Regina King e Idris Elba.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere rilasciato di prigione, riunisce la gang per rintracciarlo e vendicarsi. Ad affiancarlo in questo western di nuova generazione ci sono l’ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, rispettivamente l’irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il grilletto facile Jim Beckwourth (R.J. Cyler), oltre a un sorprendente avversario trasformato in alleato. Anche Rufus Buck ha compagni temibili, tra cui Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e tutti hanno un tratto comune: quello di non saper perdere. Diretto da Jeymes Samuel con la sceneggiatura di Samuel e Boaz Yakin e prodotto da Shawn Carter, James Lassiter, Lawrence Bender e Jeymes Samuel, il film vanta una colonna sonora irresistibile e un cast stellare, in cui brillano Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole, Regina King e Idris Elba. Mai come in questo caso, la vendetta è un piatto da servire freddo!

Leggi anche: