Star Wars: Andor, Diego Luna si racconta a riprese concluse del serial Disney+

La Galassia lontana, lontana si espande, e lo fa anche tramite una serie prequel… di un prequel. Cronologicamente parlando, Star Wars: Andor è ambientato cinque anni prima di Rogue One, e vi ritroviamo Diego Luna nuovamente nei panni di Cassian Andor. Ora che le riprese si sono ufficialmente concluse, Luna ha rilasciato un’intervista a Deadline in cui racconta la sua esperienza sul set.

A essere sinceri, è stata una vera benedizione poter fare questo lavoro e farlo in queste circostanze. Ho potuto lavorare con un team di cui non potrei essere più fiero. È un momento molto difficile per girare e siamo stati molto fortunati. Ora abbiamo concluso e attendiamo il responso del pubblico.

Non posso dire molto, ma posso dirvi che è un’esperienza che mi ha letteralmente trasformato. Qualcosa che volevo davvero fare e di cui non ero sicuro di poterci riuscire. Sono più che felice.

Vedremo qualche volto noto nella serie?

Vedrete senza dubbio qualche faccia familiare. Diciamo che posso parlare di questo progetto come mai prima perché non posso riuscire a spoilerarvi il finale se avete già visto Rogue One!

Nessun annuncio specifico in merito alle guest star, ma sicuramente sappiamo cosa possiamo aspettarci da questa serie in dodici episodi in arrivo l’anno prossimo.

