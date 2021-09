Sex/Life: rinnovato per una seconda stagione lo show Netflix

Il piccante show con Sarah Shahi, Sex/Life, è stato rinnovato da Netflix per una stagione 2, in virtù dei 67 milioni di spettatori nel primo mese di pubblicazione.

In Italia è passato un po’ sotto i radar, ma a quanto pare Sex/Life è stato un gran successo per Netflix, che ha comunicato gli importanti risultati raggiunti dallo show tra fine maggio e fine giugno, in occasione del suo lancio sulla piattaforma: ben 67 milioni di visualizzazioni sono state registrate in quel periodo, portando dunque a un rinnovo.

Solo Bridgerton e The Witcher hanno fatto di meglio, probabilmente portando anche più fan affezionati alla loro causa: dato che in questi 67 milioni si contano tutti gli utenti che l’hanno visto, magari per curiosità, solo per un paio di minuti, il dato è molto indicativo, ma comunque sintomatico degli interessi e di cosa stuzzica la curiosità del pubblico.

Sex/Life è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull’identità e sul desiderio femminile. Billie Connelly non è sempre stata una madre e moglie casalinga di provincia. Prima di sposare l’amorevole e affidabile Cooper e di trasferirsi nel Connecticut, Billie viveva infatti da ragazza ribelle e indipendente a New York con la sua migliore amica Sasha, tra duro lavoro e sregolatezza. Stremata dal dover prendersi cura dei figli piccoli e nostalgica del passato, Billie comincia a scrivere un diario, ricordando le appassionanti avventure con l’affascinante ex Brad… una delusione d’amore mai superata. Con il riaffiorare dei ricordi, Billie si chiede come sia finita nella situazione in cui si trova, finché il marito non trova il diario. La verità sul passato di Billie innescherà una rivoluzione sessuale con il coniuge o la riporterà alla vita che pensava di essersi lasciata alle spalle con l’uomo che le ha spezzato il cuore?

Star della serie, in arrivo il 25 sulla piattaforma streaming, sonoSarah Shahi nei panni di Billie Connelly, Mike Vogel in quelli di Cooper, Margaret Odette nel ruolo di Sasha e Adam Demos in quello di Brad.

