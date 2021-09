La prima Lamborghini elettrica uscirà tra il 2025 e 2027, ecco cosa sappiamo

Emergono nuovi interessanti dettagli sulla prima Lamborghini completamente elettrica. Il Toro di Sant’Agata sta lavorando al suo primo EV, ma bisognerà aspettare ancora diversi anni prima di vederla su strada. Il progetto di elettrificazione di Lamborghini è noto con il nome Direzione Cor Tauri, oggi il produttore ha già in catalogo alcune vetture ibride, come la potente Lamborghini Sian e la one-off di recente presentazione Countach LPI 800-4, sempre basata sull’architettura della Sian.

La prima Lamborghini elettrica sarà una GT 2+2 e dovrebbe uscire tra il 2025 e il 2027.

A dare la notizia è il sito specializzato Automotive News. La prima elettrica di Lamborghini non sarà un SUV come l’Urus, ma una Gran Turismo 2+2. Secondo il sito, Lamborghini collaborerà con Porsche per la progettazione della sua prima elettrica, beneficiando del know-how acquisito dal produttore tedesco durante la progettazione della Taycan.

La Lamborghini elettrica dovrebbe proprio poggiare sul pianale SSP, una piattaforma modulare del Gruppo Volkswagen appositamente progettato per le elettriche di fascia premium.

Ovviamente – a maggior ragione se la release è così avanti nel tempo – le informazioni in nostro possesso in questa fase si esauriscono qui. Non resta che aspettare per conoscere le prossime mosse della casa automobilistica di Sant’Agata.

Recentemente il Governo italiano si è mosso per ‘graziare’ i produttori di auto di lusso dall’obbligo di vendere esclusivamente auto elettrica in UE a partire dal 2030. L’Italia sperava in una esenzione per la cosiddetta Motor Valley italiana, in modo di consentire a brand come Lamborghini, Maserati e Ferrari di continuare a produrre e vendere auto con motore endotermico, continuando la loro tradizione. La proposta è stata accolta freddamente non solo dall’Unione Europea, ma anche da altri produttori, come la stessa Porsche.