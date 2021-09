Jamie Foxx ha scritto una versione alternativa di Misery

Jamie Foxx è stato di recente intervistato da Men’s Health ed ha raccontato delle sue idee, e di progeti che ha scritto e che vorrebbe in qualche modo realizzare, e tra questi c’è una versione alternativa di Misery, il celebre romanzo di Stephen King.

L’attore ha dichiarato a riguardo:

Ci sono delle opportunità che tendono a mettermi in moto. A volte mi vengono in mente delle buone idee e poi quando vado dormire le sogno. Ed in questo modo ho scritto una versione nera di Ocean’s Eleven, ed ho riscritto Misery.