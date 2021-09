Giochi su Netflix: come scaricarli e giocarci

Ecco i passaggi che gli abbonati a Netflix devono fare per poter accedere ai 5 giochi lanciati dalla piattaforma.

Ora che sono disponibili in Italia i primi cinque titoli di giochi Netflix su dispositivi mobile Android, possiamo indicare agli utenti abbonati come accedere alla possibilità di scaricarli e giocarci. Si tratta di indicazioni semplici e precise.

L’immagine qui sopra permette di comprendere in maniera semplice e intuitiva i passaggi che porteranno alla possibilità di scaricare e giocare ai primi giochi di Netflix, ma ecco la procedura nel dettaglio.

Gli abbonati che entrano nell’app di Netflix e nel proprio profilo possono vedere la schermata di anteprima dei contenuti, e tra questi possono individuare facilmente una nuova tab dedicata ai videogiochi.

Come possiamo vedere nell’immagine sopra in cui viene mostrato il primo passaggio da fare, nella schermata di anteprima dei contenuti i videogiochi sono presenti sotto l’apposito raggruppamento dal titolo “Divertiti con i giochi per dispositivi mobili”, e vediamo che in basso c’è anche un’icona dedicata. Arrivati a questo punto si può scegliere il gioco da selezionare.

Una volta selezionato il titolo si può cliccare su “installa gioco”, e tramite il Google App store si potrà scaricarlo.

Successivamente il videogioco scaricato apparirà sia sulla home del proprio device Android che all’interno della app di Netflix.

Arrivati a questo punto, selezionando il videogioco scaricato, si può iniziare a giocare, godendosi il titolo.

Questa è un’immagine della Home del device Android che mostra in maniera più specifica la schermata di anteprima dei contenuti dedicata ai titoli videoludici.

I titoli a disposizione per il lancio di questa nuova iniziativa sono: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Card Blast, Teeter Up, e Shooting Hoops.

I Netflix games sono videogiochi accessibili senza costi aggiuntivi o acquisti in app, e senza pubblicità. Si tratta di un’estensione dell’offerta d’intrattenimento sulla piattaforma streaming, che nasce anche sull’onda di iniziative interattive precedenti che hanno entusiasmato gli abbonati, come l’episodio speciale di Black Mirror intitolato Bandersnatch, o il recente lancio di Headspace Unwind Your Mind.

Un portavoce di Netflix ha dichiarato sull’iniziativa: