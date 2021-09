Clubhouse e Facebook: in vendita sul dark web miliardi di dati degli utenti

Come emerso da poco, dei contenuti particolarmente importanti sono finiti sul dark web, e si parla nello specifico di un totale di 3.8 miliardi di campi di dati degli utenti. Stando a un post avvistato, come riportano le pagine di CyberNews, si tratta di un vero e proprio lotto che può essere acquistato per l’enorme cifra di 100.000$, e che tuttavia stando a quanto sappiamo viene venduto anche in “dosi” più contenute, per acquirenti che vogliono accaparrarsi solamente parte dei dati.

Il post è stato creato nella giornata del 4 settembre, e come confermato questo contiene dati sia di coloro che si sono iscritti alla piattaforma, e sia di chi si è trovato nella rubrica di chi ha fruito delle potenzialità di Clubhouse. Stando a quel che sappiamo, il lotto dovrebbe includere nomi, numeri di telefono, rank di Clubhouse e link ai profili Facebook. Nonostante l’attendibilità del tutto non sia ancora confermata, c’è da dire che l’autore del furto potrebbe aver combinato quanto preso recentemente con i contenuti dei leak di Facebook risalenti a diversi mesi fa.

Come riportato da Mantas Sasnauskas, senior information security researcher di CyberNews, si potrebbe trattare di una vera e propria miniera d’oro per i truffatori, i quali avrebbero infatti modo di accedere a moltissime informazioni riservate per le loro pratiche illegali. Trovate qui di seguito la sua dichiarazione ufficiale riportata sul noto portale:

Le persone tendono a condividere troppe informazioni sui social. Questo può dare suggerimenti ai truffatori su quale tassello toccare per far funzionare le proprie truffe con successo, ad esempio chiamando i malcapitati con le informazioni ottenute attraverso i relativi profili Facebook.

Staremo a vedere se la miniera di dati risulterà davvero rubata, visto che potrebbe per il momento all’effettivo trattarsi di una vendita fasulla, come tante sul dark web.