Blush: il trailer del nuovo cortometraggio animato di Apple TV+

Apple Original Films e Skydance Animation hanno svelato il trailer di Blush, il nuovo cortometraggio animato che uscirà in tutto il mondo l’1 ottobre su Apple TV+. Al centro del corto c’è un astronauta alle prese con un incontro alieno dai risvolti sentimentali.

Questo è il trailer di Blush.

Blush segue il viaggio e le possibilità di sopravvivenza di un orticoltore-astronauta bloccato su un desolato pianeta nano dopo uno schianto. Con l’arrivo inaspettato di un etereo visitatore, il nostro viaggiatore, un tempo solitario, scopre la gioia di costruire una nuova vita e si rende conto che l’universo gli ha riservato una salvezza sorprendente.

Blush si unisce alla rosa in espansione di Apple Original Films, tra cui “Finch”, con protagonista il premio Oscar Tom Hanks, in anteprima il 5 novembre; “Emancipation” del regista Antoine Fuqua, interpretato e prodotto dal candidato all’Oscar Will Smith; “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; l’imminente “Swan Song” di Mahershala Ali e Naomie Harris; il candidato all’Oscar, ai BAFTA, al People’s Choice e al Critics Choice Super Award, “Greyhound”, scritto e interpretato da Tom Hanks; il film d’animazione candidato all’Oscar e vincitore dell’AFI Fest “Wolfwalkers”; Il vincitore del NAACP Image Award “The Banker”, un film che affronta l’ingiustizia razziale, con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson, e altro ancora.