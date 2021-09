What If…?, Marvel festeggia la puntata di “Party Thor” con dei post scherzosi

Nonostante sia stata tra le puntate più criticate della serie (principalmente per l’approccio inconcludente e fine a se stesso della storia, giudicata troppo spensierata) c’è anche chi ha apprezzato molto il tono scanzonato del settimo episodio di What If…?, la serie animata antologica dei Marvel Studios, da cui Marvel stessa ha tratto alcuni curiosi materiali promozionali.

La clip, naturalmente, non poteva che essere presa da un momento di festa: il rave party del Gran Maestro, qui in versione DJ e del quale ora abbiamo anche il volantino “ufficiale”. In più, un inedito invito a nozze: quello tra Howard il papero e Darcy.

🚨 Alert the Realms 🚨 You don’t want to miss the party in the seventh episode of Marvel Studios’ #WhatIf, now streaming on @DisneyPlus. Art by @OrlandoArocena. pic.twitter.com/4SkfQj1Fzp

— What If…? (@whatifofficial) September 24, 2021