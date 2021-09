The Witcher 2: le foto inedite di Vesemir tratte dalla nuova stagione

Vesemir, protagonista di Nightmare of the Wolf e tra i personaggi principali della seconda stagione di The Witcher, campeggia nelle due nuove foto a lui dedicate.

Sappiamo che parte della seconda stagione di The Witcher, il noto serial Netflix basato sull’omonima saga di romanzi e videogiochi, sarà ambientata a Kaher Moren, roccaforte dei Witcher del lupo che abbiamo imparato a conoscere (anche) nel prequel animato Nightmare of the Wolf.

Qui incontriamo Vesemir, protagonista del film d’animazione e mentore di Geralt di Rivia, interpretato nel serial da Kim Bodnia, che possiamo ammirare in due scatti inediti non presenti nel materiale foto o video già pubblicato.

It’s the year of Vesemir! Welcome Kim Bodnia as the oldest surviving witcher and Geralt’s beloved mentor, making his debut in The Witcher Season 2. pic.twitter.com/8bojfrU97F — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

La nuova stagione arriverà il 17 dicembre, ma sicuramente potremo vedere qualche clip con Vesemir in azione molto prima. Nel frattempo, vi invitiamo a vedere le clip e il trailer/road to pubblicati in occasione dell’evento TUDUM: