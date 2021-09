The Umbrella Academy: i protagonisti rispondono alle domande scottanti dei fan

In attesa dell'arrivo della terza stagione, il cast di The Umbrella Academy si concede ai fan nel rispondere ai quesiti inviatigli in seguito al secondo atto.

Netflix e il cast di The Umbrella Academy ha postato un video per ringraziare i fan del successo che sta avendo la serie, e oltre ai saluti di rito si impegnano a rispondere ad alcune spinose domande, come ad esempio il loro approccio all’incredibile finale della stagione due. Naturalmente il video presenta spoiler, quindi siete avvisati!

A rispondere alle domande i fratelli Hargreeves Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Ritu Arya. Il tutto introdotto da Elliot Page:

Volevo solo dire grazie per il vostro instancabile supporto e affetto. Abbiamo in assoluto i migliori fan del mondo.

Questa la sinossi della stagione due, in attesa della terza, che è già stata girata ma non ha ancora una data ufficiale di uscita:

Cinque ha avvertito più volte la famiglia che usare i suoi poteri per sfuggire all’apocalisse di Vanya del 2019 sarebbe stato rischioso. E aveva ragione: il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas in un periodo di tre anni a partire dal 1960. Alcuni di loro sono rimasti bloccati nel passato per anni e si sono costruiti una nuova vita sicuri di essere gli unici sopravvissuti. Cinque è l’ultimo ad atterrare e si ritrova nel bel mezzo di un’apocalisse nucleare che (spoiler!) è il risultato dell’interruzione temporale causata dal gruppo (non sembra un déjà vu?). Ora i membri dell’Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato l’apocalisse, fermarla e tornare nel presente per bloccare l’altra apocalisse. Il tutto mentre sono braccati da un trio di spietati assassini svedesi. Un gioco da ragazzi.

