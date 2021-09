Skype si rifà il look, svelati i cambiamenti in arrivo

Come riportato sulle pagine di The Verge, presto Skype cambierà molto, integrando diverse novità nel suo palinsesto, fra cui anche vari cambiamenti grafici.

Skype sta per ricevere dei cambiamenti particolarmente importanti, i quali hanno l’obiettivo di modernizzare di molto la piattaforma, e forse anche di renderla più conforme alle altre app che coloreranno il ciclo vitale di Windows 11. Parliamo di un’applicazione nelle mani di Microsoft infatti, la quale ha parlato nello specifico di un software migliorato, più veloce, affidabile e dal look maggiormente moderno. Pare che il colosso di Redmond abbia ascoltato il feedback della community, e nel giro di solamente qualche mese rilascerà ufficialmente le nuove versioni del software per la comunicazione.

Parliamo di un programma in circolazione da moltissimi anni, che risulta utile per normali chiamate e riunioni, come chat e gruppi di lavoro, e che tuttavia non è riuscito a riscuotere il successo ottenuto invece da altre piattaforme nell’ultimo periodo, fra cui ad esempio Zoom. Approfondendo i cambiamenti, troviamo la possibilità di visualizzare tutti i contatti nel corso delle chiamate, con nuovi temi e grafiche revisionate al fine di migliorare l’interfaccia, e non manca un sistema di suoni completamente migliorato, già in fase di rilascio.

C’è stato particolare focus anche per le ottimizzazioni, visto che su Android sarà possibile constatare performance fino al 2000% migliorate in scenari chiave, con un 30% per i sistemi desktop che non guasta certamente. L’obiettivo è quello di supportare tutti i browser, al fine di rendere l’applicazione accessibile da chiunque, indipendentemente dal sistema che si trovano a utilizzare e dalle proprie preferenze.

Mentre alcune novità sono già disponibili, diverse altre arriveranno in futuro grazie ai nuovi update, e stando a quanto riportato sulle pagine di The Verge ci sarà anche modo di sfruttare il proprio telefono come webcam nel corso delle chiamate. Staremo a vedere se la compagnia, puntando sull’app, avrà modo di riscuotere maggiore successo nel prossimo periodo.