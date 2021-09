Loki: Tom Hiddleston celebra con un video animato 11 anni nei panni del dio dell’inganno

Undici anni a interpretare un personaggio sono tanti, ma non sembrano pesare a Tom Hiddleston, che del resto ha intervallato i sei film e la serie che lo ha visto tra i protagonisti nei panni di Loki con molte altre pellicole, apparizioni e piece teatrali.

In un nuovo video pubblicato da Disney l’incarnazione cinematografica del dio degli inganni si racconta e spiega di come ha potuto comprendere meglio il rapporto fraterno tra Thor e Loki avendo due sorelle, di come sia stato scelto per Loki e non per Thor (spoiler: tutta questione di pull-up in palestra!) e il momento in cui Kevin Feige e Kenneth Branagh gli hanno comunicato, mentre era a Londra, che si era aggiudicato la parte.

Questa la sinossi ufficiale di Loki, serial da poco conclusosi su Disney+ che tornerà, ad ogni modo, con una seconda stagione:

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di “Avengers Endgame”. Regia di Kate Herron, capo sceneggiatore Michael Waldron.

Leggi anche: