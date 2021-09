Licorice Pizza: il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

MGM ha diffuso il trailer del nuovo lungometraggio realizzato da Paul Thomas Anderson, il cui titolo sarà Licorice Pizza. Anderson ha scritto e diretto il film che dovrebbe arrivare il 26 novembre in alcune sale cinematografiche selezionate, e che poi dovrebbe essere distribuito dal 25 dicembre, anche se il trailer ha comunicato un “prossimamente al cinema” che non offre ulteriori dettagli a riguardo.

Ecco il trailer di Licorice Pizza.

Il titolo del nuovo film di Paul Thomas Anderson, ovvero Licorice Pizza, si riferisce ad un negozio di musica del Sud della California che era molto popolare negli anni Settanta.

Qualche settimana fa il trailer era stato mostrato durante alcune proiezioni di lungometraggio datati, e, così come era stato descritto in quell’occasione, il trailer ricorda Boogie Nights – L’altra faccia di Hollywood, film di Paul Thomas Anderson del 1997. E, sempre così come era stato anticipato, è presente Life on Mars di David Bowie come musica in sottofondo.

Il cast di Licorice Pizza vede presenti come interpreti Maya Rudolph e Tom Waits, il figlio di Phillip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, Bradley Cooper, Alana Haim, Benny Safdie, Nate Mann, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Destry Allyn Spielberg e Sean Penn.