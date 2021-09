La Padrina: trailer, poster e foto dal film con Isabelle Huppert

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection portano nei cinema italiani, a partire dal 14 ottobre, La Padrina: Parigi ha una nuova regina, che vede protagonista la splendida Isabelle Huppert diretta da Jean-Paul Salomé: vi presentiamo il trailer, il poster ufficiale e la foto gallery del film ratto dal romanzo “La Daronne” di Hannelore Cayre ed edito in Italia da Edizioni Le Assassine

La celebre attrice francese veste i panni di Patience Portefeux, interprete franco-araba, specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra narcotici, che casualmente si ritrova a dirigere un vasto traffico di droga. L’occasione fa l’uomo ladro e Pacience decide di cogliere l’occasione che potrebbe cambiarle la vita: entra in un enorme giro di droga, divenendone indiscussa protagonista sotto lo pseudonimo “La Padrina”.

Questa la sinossi ufficiale:

Patience (Isabelle Huppert), traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga, frustrata e annoiata da un lavoro duro e mal pagato, durante un’intercettazione viene a conoscenza dei traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara. Decide così di dare una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane. Quando si trova tra le mani un grosso carico di droga, non si fa sfuggire l’occasione e diventa La Padrina, una “trafficante all’ingrosso”. Fa esperienza sul campo e poi… riporta tutte le informazioni in ufficio al servizio della sua squadra!