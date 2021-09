Google includerà nelle ricerche i video di TikTok e Instagram?

Stando a un report, pare che Google sia attualmente in fase di trattativa con ByteDance e Facebook per via di un nuovo progetto che possa permettere l’inclusione dei video di TikTok e Instagram all’interno delle ricerche. Pare che la piattaforma voglia chiudere un accordo per via della brevità dei contenuti che vengono inseriti all’interno della piattaforma di TikTok, i quali si adatterebbero al motore di ricerca. Questi potrebbero essere scovati come tutti gli altri risultati attraverso le semplici parole chiave.

Attualmente, quando si prova a cercare un qualunque video delle due piattaforme ci si imbatte generalmente in dei reupload su YouTube, sempre che il filmato abbia avuto successo, ed è interesse di Google cambiare la situazione. Il tutto arriva da un report di The Information, il quale spiega che Google vorrebbe ottenere i dati necessari al fine di creare un sistema di ranking nelle ricerche direttamente da TikTok e Instagram. Una spokeperson del colosso della ricerca ha dichiarato che la compagnia è sempre alla ricerca di nuovi modi per riorganizzare le informazioni, parlando della questione senza entrare nello specifico.

Come riportano le pagine di Wccftech, il tutto non è in realtà particolarmente nuovo, visto che Google ha testato negli scorsi mesi una feature che inseriva i video delle due piattaforme fra le ricerche su mobile, dopo che la novità è partita con YouTube. La funzionalità è ancora in fase di test, e questa conferma all’effettivo la potenziale veridicità del nuovo report. Nel caso in cui l’accordo avesse esito positivo, grosse novità arriverebbero sia per gli utenti desktop che per le aziende.

Attualmente, non sappiamo in che modo le trattative si stiano svolgendo, e se ulteriori dettagli verranno confermati nel caso in cui queste vengano chiuse, come ad esempio eventuali cifre monetarie che facciano partire l’iniziativa.