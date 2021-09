Amazon aumenta dell’8% lo stipendio dei dipendenti che lavorano nei centri logistici

Nella giornata di oggi, Amazon ha annunciato una lieta notizia per i dipendenti italiani, almeno per coloro che lavorano nella sezione logistica. Come confermato, si tratta di un aumento della retribuzione d’ingresso per tutti i cittadini del nostro paese, che salirà a 1.680€ lordi. Parliamo nello specifico di circa l’8% in più, visto che si tratta di un aumento da 1.550€ lordi, somma che risulta ora maggiore rispetto agli standard previsti dal CCNL.

Di seguito la dichiarazione di Stefano Perego, PV Amazon EU Operations, in merito all’aumento degli stipendi:

Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare. Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo incrementando la retribuzione d’ingresso in tutta la nostra rete logistica. Ci impegniamo per offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale.

Pur non trattandosi di una somma molto più grande, abbiamo comunque a che fare con una buona notizia, che sottolinea come il colosso stia lavorando al fine di migliorare le posizioni dei dipendenti che lavorano nel suo enorme ecosistema. La compagnia ha creato oltre 50 siti in tutto il paese, e sono stati forniti agli italiani circa 12.500 posti di lavoro a tempo indeterminato, grazie agli enormi investimenti effettuati.

Ovviamente, l’obiettivo non è quello di fermarsi qui, visto che sono già i noti piani per l’apertura di ulteriori stabili nel nostro territorio, i quali avranno modo di far nascere nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Staremo a vedere quali saranno le novità della compagnia in tal senso, e speriamo nel corso dei prossimi mesi arrivino liete notizie per i dipendenti del colosso dell’e-commerce che lavorano in Italia.