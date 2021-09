La Contea Gentile: è partito ufficialmente il Crowdfunding

In due mesi, Nicolas Gentile l’hobbit italiano, proverà a racimolare la cifra di un milione e mezzo di Euro per realizzare la Contea Gentile a Bucchianico in Abruzzo. Vediamo in dettaglio le caratteristiche di questo crowdfunding.

Sessanta giorni per riuscire ad arrivare al gol di 1 milione e mezzo di euro. Ci riuscirà l’hobbit italiano Nicolas Gentile ad arrivare all’obiettivo prefissato nel Crowdfunding che potete trovare su Indiegogo? Noi da nerd appassionati di fantasy (e non solo) ce la metteremo tutta per appoggiare il pazzo progetto dell’abruzzese Nicolas Gentile, ma vediamo alcuni dettagli di questo progetto.

Cos’è il progetto “La Contea Gentile”?

Questo progetto ha due componenti, quella più umana e sociale e quella architettonica. Per quanto riguarda la parte umana la Contea Gentile sarà un luogo reale, non fatto di finzione come un parco dei divertimenti, dove le persone potranno incontrarsi e vivere momenti di pura magia e semplicità, conoscendo Nicolas e la sua famiglia che gestiranno il tutto in maniera del tutto naturale e a conduzione familiare.

Architettonicamente la Contea Gentile è un bellissimo pezzo di terra di oltre due ettari immerso nelle campagne tra le colline abruzzesi, in Italia e sul quale saranno costruite delle case all’interno della collina. Una Casa Grande di oltre 350 metri quadrati con innumerevoli stanze e altre quattro case ipogee più piccole (di circa 50 metri quadri) dove poter soggiornare e mangiare e vivere avventure.

Non voglio costruire tutto questo per meri fini economici – dichiara Nicolas Gentile- certo, dovrà autosostentarsi e quindi sarà una sorta di “agriturismo fantasy”, ma il vero intento è quello di calamitare qui e attorno a me, persone nei cui occhi ancora si cela la meraviglia per questi aspetti della Vita.

Per conoscere di più la storia di Nicolas Gentile:

Quanto costerà realizzare “La Contea Gentile”?

Per costruire il tutto si necessiterà di Un milione e mezzo di Euro (1.500.000 €)

Il costo è dovuto in larga misura dal tipo di materiali e dalle tecniche di costruzione che si adopereranno per realizzare la Contea: l’idea è quella che tutto sia ecosostenibile ed eco compatibile. Le case saranno in legno lamellare derivante da piantagioni ad hoc e i riempimenti in materiale biologico. Le strutture avranno un’efficienza energetica superiore alla media. Gran parte del costo del progetto sarà destinato alla Grande Casa. Le altre strutture, che saranno accatastate come bungalow, saranno all’incirca di 50 metri quadrati e al loro interno avranno una camera da letto spaziosa, un bagno comodo e ben attrezzato e un salottino con un vero camino, da accendere nei mesi autunnali e invernali. Queste strutture saranno collegate da sentieri, ponticelli e viuzze da poter percorrere assaporando i profumi e i colori della campagna.

Nel progetto sono previsti anche i “Caravan dei Nani“, dei caravan di legno costruiti appositamente e che ricordano quelli dei gitani del 1800 ma avranno uno stile più nanesco, dove anche lì si potrà dormire, anche se lo spirito di chi ci soggiornerà sarà un tantino più avventuroso.

Se si dovesse superare la soglia del crowdfunding è prevista anche la costruzione del “Drago Verde”, un pub aperto anche al pubblico tutto in stile medioevale dove poter far festa tutti i giorni.

Anche gli attori de Il Signore degli Anelli hanno appoggiato il progetto della Contea Gentile:

Andate a visitare il sito del Crowdfunding di Nicolas Gentile e appoggiate anche voi questo progetto