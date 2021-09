Enola Holmes 2: confermato nel cast del film Netflix il ritorno di Louis Partridge

Il secondo film di Enola Holmes, come sappiamo, è stato annunciato ormai diversi mesi fa, con almeno due dei fratelli Holmes confermati nel cast: Millie Bobby Brown di nuovo nei panni della protagonista Enola ed Henry Cavill in quelli di Sherlock. Arriva ora una nuova conferma, quella del simpatico damerino Tewkesbury, interpretato da Louis Partridge.

Big Enola Holmes 2 news out of #TUDUM — Louis Partridge will be back as Tewkesbury in the sequel! pic.twitter.com/OVX4mPo2Co — Netflix (@netflix) September 25, 2021

L’annuncio arriva tramite un breve ma funzionale video in cui la giovane attrice dà la parola al suo collega, che si limita ad accendere un cerino nell’oscurità annunciando la propria presenza.

Non sono stati resi noti altri particolari riguardanti date d’uscita ipotetiche o dettagli sulla trama.

Vi lasciamo con la sinossi ufficiale del primo film, che trovate su Netflix , e la recensione della pellicola.

Inghilterra, 1884. In un mondo che sta per trasformarsi, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) si sveglia nel giorno del suo sedicesimo compleanno scoprendo che la madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciando un’accozzaglia di regali ma nessun indizio apparente di dove sia andata né dei motivi del suo allontanamento. Dopo un’infanzia spensierata, Enola finisce improvvisamente sotto la tutela dei fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), entrambi intenzionati a mandarla in una scuola per signorine “come si deve”. Enola decide di ribellarsi e scappa di casa per andare a Londra in cerca della madre. Dopo essere stata coinvolta in un mistero su un giovane Lord in fuga (Louis Partridge), Enola diventa una super investigatrice, superando in bravura il fratello mentre rivela un complotto che rischia di portare indietro le lancette della storia. Enola Holmes è un nuovo giallo avventura dinamico, tratto dalla celebre serie di libri di Nancy Springer e nel quale il più grande investigatore del mondo si trova alle prese con il suo più temibile rivale fino a quel momento: la sorella adolescente. Il gioco è cominciato.