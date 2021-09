Windows 11 potrebbe creare danni non coperti dalla garanzia

Come riportato sulle pagine di The Verge, i PC non compatibili con Windows 11 potrebbero avere dei problemi non coperti dalla garanzia del produttore.

Vi abbiamo recentemente parlato dell’app Health Check, utile al fine di scoprire se il proprio PC è compatibile con Windows 11, trovate a questo link il nostro articolo di approfondimento dedicato. Questa è tornata recentemente disponibile per l’utilizzo e permette a tutti di scoprire se il proprio dispositivo è pronto per l’update al nuovo OS del colosso di Redmond, e non seguire i consigli della stessa potrebbe creare dei seri problemi.

Come riportato sulle pagine di The Verge e ripreso da TechRadar, sono nate delle complicazioni relative alla possibilità di installare la beta di Windows 11. Attualmente, il programma avvisa gli utenti del fatto che nel caso in cui installassero l’OS su un dispositivo non compatibile non riceverebbero aggiornamenti in futuro, ed eventuali danni non sarebbero coperti dalla garanzia, dettaglio che sembra quindi non varierà per la versione definitiva.

Il tutto avviene attraverso un piccolo modulo da firmare, ma è bene fare attenzione a ciò, visto che PC non sufficientemente performanti potrebbero finire per danneggiarsi, e gli utenti si troverebbero in tal caso in una situazione alquanto spinosa.

Nel corso degli ultimi mesi, diversi utenti si sono lamentati per quel che concerne i requisiti minimi richiesti da Microsoft per installare il nuovo OS, dato che questo risulta particolarmente di manica stretta per quel che concerne le richieste, ed esclude moltissimi PC dal supporto. Si tratta di una scelta non del tutto voluta, visto che il colosso si è trovato a dover evitare possibili problemi per macchine non sufficientemente performanti, ma al contempo lavora da tempo al fine di migliorare le possibilità di accesso a Windows 11.

Come confermato ufficialmente, il nuovo sistema operativo arriverà nella giornata del 5 ottobre 2021, non manca quindi molto alla data in cui avremo modo di mettere mano su tutte le prossime funzionalità.